Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir\'deki yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

20.08.2024 17:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.

Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

"Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi"

Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangında can kaybı olmamasının tek ve en büyük tesellileri olduğunu, soğutma çalışmalarıyla hasar tespiti için de hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini ifade eden Keşir, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."

Bölgedeki hayvan kayıpları ve meranın hasar görmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme etkinliğinin Sancaklı Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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