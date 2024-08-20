Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Yangından Etkilenen Vatandaşlarla Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Yangından Etkilenen Vatandaşlarla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir\'deki Yangından Etkilenen Vatandaşlarla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı ve 44 iş yeri tahliye edildi. Erdoğan, vatandaşlara sabır dileyerek, yeni evlerine kavuşmaları için gerekli adımların atılacağını belirtti.

20.08.2024 20:01
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Yangın önceki gün saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

'BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetlerin yaşandığı tüm bölgelerde devlet millet el ele yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Sancaklı köyünde de psikososyal destek ekipleri, Kızılay ve gönüllüler sahada." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Yangından Etkilenen Vatandaşlarla Görüştü - Son Dakika

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