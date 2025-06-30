Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldığını hatırlattı.

Zirvede, müttefikler olarak savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'i düzeyine eriştirme kararı aldıklarını anımsatan Erdoğan, savunma sanayi ürünleri ticaretine yönelik engellerin kaldırılmasına matuf iradeyi ittifak belgelerine de yansıttıklarını aktardı.

Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu pek çok liderle bir araya gelerek ikili ilişkiler ile gündemdeki meseleleri ele aldıklarını ifade etti.

Hem kapalı toplantıda hem de liderlerle görüşmelerde Gazze'de 21 aydır devam eden zulme dikkati çektiklerini belirten Erdoğan, "Lahey zirvesinin bizim açımızdan ehemmiyeti bir sonraki zirve adresinin ülkemiz olarak belirlenmesiydi. 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne inşallah temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız. Ülkemize ve başkentimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Türkiye için milli güvenlik meselesi olarak gördükleri kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Erdoğan, 26 Haziran'da 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere yapımı biten 798 bağımsız bölümün anahtarlarını Güngörenlilere teslim ettiklerini söyledi.

Erdoğan, ayrıca Güngören Millet Bahçesi, ilçe emniyet müdürlüğü binası ve Ayyıldız İlköğretim Okulu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümü ihtiva eden Tozkoparan 4'üncü etap birinci ve ikinci kısımların temellerini attık. Böylece 2027'nin yaz aylarında ev ve iş yerlerinden oluşan toplam 1930 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizle buluşturacak, dirençli İstanbul hedefimize inşallah bir adım daha yaklaşmış olacağız. 27 Haziran'da dünyanın 70 ülkesinden temsilcinin buluştuğu Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun açılış törenindeydik. Forum kapsamında ulaştırma vizyonumuzu, yaptığımız yatırımları ve hayata geçirdiğimiz projeleri misafirlerimizle paylaşma imkanı bulduk."

"Yangınlarda sorumluluğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Haziran Cumartesi günü tarım sektörüyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 4'üncüsünde çiftçiler ve üreticilerle hasbihal ettiklerini, uygun koşullu yeni kredi müjdelerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "Muhalefet aksini iddia etse de tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık. Bunda çiftçimize verdiğimiz destek ve teşviklerin çok büyük payı var. Sadece Ziraat Bankamızın kullandırdığı tarım kredilerinin toplamı 700 milyar liranın üzerinde. Bu kredilerin yüzde 90'ından fazlası, yani 653 milyar liralık bölümü devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor." dedi.

Bankadan indirimli tarım kredisi kullanan çiftçilerin faizlerinin ortalama yüzde 70'lik kısmını kamunun üstlendiğini belirten Erdoğan, nisan ayında yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen çiftçilere de destek olduklarını söyledi.

Erdoğan, TARSİM kapsamında hasar tazminatlarını ödemeye başladıklarını, sigortalı olmayan üreticilerin zararlarını telafi ettiklerini, kasım ayına kadar çiftçilerin zararlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Temmuz ve ağustos aylarında yangın riski daha da artacak"

Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınlarında artış yaşanmaya başladığına işaret eden Erdoğan, "1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, bunların 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı. Halihazırda 9 yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Hatay Antakya, Aydın Sultanhisar ile Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya, Bilecik, Balıkesir Bigadiç, Mersin Bozyazı'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlardan etkilenen ve zarar gören tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangınlara 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava filomuz 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale araçlarımız ile 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Bakanlıklarımız, AFAD'ımız ve itfaiyemiz yakın iş birliği içinde çalışıyor. Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların yükselmesi ve havanın da iyice kurumasıyla yangın riski daha da artacak."

Erdoğan, orman yangınlarının neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğuna işaret ederek, en küçük bir ihmalin çok büyük felaketlere yol açabildiğini söyledi.

Devletin tüm tedbirleri aldığını ama asıl önemli olanın yangına sebebiyet vermemek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum." dedi.

"Nüfusun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesine aldık"

Göreve geldikleri 2002 yılında sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında sağlık sektörünün geldiğini anımsatan Erdoğan, nüfusun yalnızca yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındayken, genel sağlık sigortası devrimi ile nüfusun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldıklarını dile getirdi.

Toplam 8,2 milyon genel sağlık sigortalı vatandaşın 6,1 milyonunun priminin devlet tarafından karşılandığını aktaran Erdoğan, 2002'de Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık bütçesi 7,6 milyar lirayken, 2024 itibarıyla bu rakamın 980 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 504 milyon reçetenin karşılandığını, bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyetinin ise 305 milyar lira olduğunu söyledi.

2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3 bin 986 ilaç varken, bugün bu sayının 8 bin 522'ye yükseldiğini ifade eden Erdoğan, geri ödeme listesindeki ilaçların yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, bugün gelinen noktada sağlık hizmetine erişimin, artık bir imtiyaz olmadığını, zengin-fakir ayrımı olmadan tüm vatandaşların faydalandığı bir hak olduğunu vurguladı.

"48 bin kanser hastamız için anlamlı bir adım"

Şehir ve devlet hastaneleri ile sayısı 1 milyon 425 bini aşan nitelikli sağlık ordusuyla, modern altyapısı, kapsayıcı genel sağlık sigortasıyla ve daha birçok yenilikle bu temel hakkı Türkiye'de güvence altına aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Yakın zamanda Tip-1 diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın kan şekeri takibini kolaylaştırmak için sürekli cilt altı glikoz izlem sistemini geri ödeme kapsamına almıştık. Yine, Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık." dedi.

Erdoğan, şimdi de önemli bir meseleyi daha çözüme kavuşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanları ile temin edip Sosyal Güvenlik Kurumuna dava açıyorlardı. Bu süreçte hem hastalar mağdur oluyordu hem de yüksek ilaç fiyatları ve mahkeme masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ciddi bir maliyet oluşturuyordu. 48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adımı böylelikle atmış oluyoruz. Hayırlı olsun diyor, Cenabı Allah'tan hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

"Yapay zeka uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracağız"

Kabine Toplantısı'nda, yapay zeka alanında yürütülen çalışmaları da değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına kadar 1 gigavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği, güvenli ve sürekli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Yapay Zeka Fonu ile bu alandaki girişimleri büyüteceğiz. Ulusal Yapay Zeka Kurulu ile kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek milletimizin faydasına yönelik projeleri hızlandıracağız. Yapay zekanın beraberinde getirdiği riskleri minimize etmek üzere gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltukları, ikballeri ve çıkarları dışında hiçbir şeyi gözü görmeyenlere inat, gelecek nesiller için canla-başla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, Kabine Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

(Bitti)