Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta 155 Bininci Deprem Konutunun Anahtarını Teslim Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta 155 Bininci Deprem Konutunun Anahtarını Teslim Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törende deprem bölgesinde inşa edilen 155 bininci evin anahtar teslim törenine katıldı. Erdoğan, deprem konutlarına yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Buradan CHP Genel Başkanı Özel’e diyorum ki Ankara’da siyasetçilik oynamak yerine, gel, eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış Kahramanmaraş’ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın" ifadesini kullandı.

30.11.2024 18:13  Güncelleme: 18:28
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törende deprem bölgesinde inşa edilen 155 bininci evin anahtar teslim törenine katıldı. Erdoğan, deprem konutlarına yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Buradan CHP Genel Başkanı Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine, gel, eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"ne katıldı. Geçtiğimiz ay Hatay'da 130 bininci konutun anahtar teslim törenini gerçekleştirdiklerini, bugün de 155 bininci konutun anahtarını teslim ettiklerini belirten Erdoğan, bugün Hatay'da 5 bin 900, Malatya'da 2 bin 313, Adıyaman'da 6 bin 912, Gaziantep'te 257, Diyarbakır'da 674, Adana'da 668, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da 1407 ve Kahramanmaraş'ta 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 konutun sahiplerine kavuşturulacağını belirtti.

Erdoğan, "Bugünkü konutlarla birlikte Kahramanmaraş'ın il ve ilçelerinde toplam 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Maraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere toplam 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız" ifadesini kullandı.

"Neredeyse 2,5 milyonluk tek bir şehir yok oldu"

Yalnızca Kahramanmaraş'ta 7 bin 492 binanın yıkıldığını ve enkaz altında 2 bin 788 kişinin vefat ettiğini söyleyen Erdoğan, "Depremden Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi ve tam 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu neredeyse 2,5 milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek" diye konuştu.

Erdoğan, "Kahramanmaraş'a kazandırılacak bin yataklı 250 bin metre kare kapalı alana sahip şehir hastanesi proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibariyle yapım ihalesi sürecini başlatacağız" dedi.

Erdoğan'dan CHP'ye tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Özel çıkmış, 'deprem konutları 10 yılda bitmez' diyor. Ben buradan kendisine soruyorum; Sayın Özel, siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Allah aşkına, 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz, hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?" diye konuştu.

Erdoğan, "Eski genel başkanınız 14 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor, meydanlarda ahkam kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Bunların devrik genel başkanı, 'hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat, önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı. 'Oğlum' diye bağrına bastığı kim varsa, ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı. Bunlardan ülkeye de millete de hayır gelmez" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Buradan CHP Genel Başkanı Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine, gel, eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz söz verince unutan değil, gecesini gündüzüne katıp gerçekleştirmeye çalışan bir hükümetiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş\'ta 155 Bininci Deprem Konutunun Anahtarını Teslim Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta 155 Bininci Deprem Konutunun Anahtarını Teslim Etti - Son Dakika

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