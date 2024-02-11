Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Küçükçekmece'deki silahlı saldırı) Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız."
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı" dedi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.
Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız. - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?