Erdoğan: 1.2 Milyon Özel Eğitim Öğrencisine Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel eğitim ihtiyacı olan 1 milyon 200 bin öğrencinin eğitim erişimini sağladıklarını belirtti. Öğrencilerin evlerinde, hastanelerde ve okullarda eğitim almalarını desteklediklerini vurguladı.
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7.09.2024 04:30:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: 1.2 Milyon Özel Eğitim Öğrencisine Destek - Son Dakika
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