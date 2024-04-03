Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü hak arama yolu olarak görenler devletin çelik yumruğuyla karşılaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerde bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı hak arama yolu olarak görürse yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik mensupları ve korucular ile bir araya geldi.
Programda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUPLARININ PROVOKASYONLARINI BOŞA ÇIKARDIK"
"Birkaç münferit hadise dışında Allah'a şükürler olsun demokrasimize gölge düşürecek hiçbir olay vuku bulmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt mensuplarının provokasyonlarını siz emniyet güçlerimizle boşa çıkardık. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanısıra her seçimde gündeme getirilen kimi ithamların asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Burada şu hakikati de vurgulamak durumundayım, Türkiye'nin ve demokrasimizin yüksek seviyelerde sizin harcınızın, emeğinizin, mücadelenizin çok büyük katkıları var.
"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE TERÖRE YER OLMADIĞINI DOST DÜŞMANA GÖSTERMEKTE KARARLIYIZ"
PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri milletimizin düşmanıdır. Türkiye'nin ve terörün geleceğinde teröre yer olmadığını dost düşmana göstermekle kararlıyız. Geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin siyasetini, ekonomisini, diplomasisini terör örgütleri vasıtasıyla dizayn etmeye çalışanlar inşallah emellerine ulaşamayacaktır. Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz.
"MİLLETİN İRADESİNE VE TAKDİRİNE HİÇBİR ŞEKİLDE HÜRMETSİZLİK ETMEYİZ"
Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerde bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı hak arama yolu olarak görürse yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Dünyanın hiçbir medeni devleti böyle bir şeye göz yummaz. Türkiye Cumhuriyeti de bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz ama Kandil'deki terör baronlarının da baskıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışına kast etmelerine, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına kesinlikle izin vermeyiz veremeyiz. Bu tarz teşebbüsler karşısında hukuk devletinin gereği neyse demokrasimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm siyasi aktörlerden hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyi bekliyoruz. Terörle mücadeleyi demokratikleşmeden, demokratikleşmeyi de ekonomiden bağımsız görmüyoruz.
"ENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"
Bugüne kadar hep özgürlük, güvenlik dengesini korumaya gayret ettik. Birini ötekine tercih etmeden dengeli şekilde bugünlere geldik. Son 21 yılda olduğu gibi gelecekte de hak ve özgürlükler alanında idame ettireceğiz. İstihdamı ve ihracatı artırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşüşe geçtiğine inşallah hep birlikte şahit olacağız. Bugün TÜİK tarafından açılklanan veriler aylık enflasyonun Mart ayında gerilediğini gösteriyor. Enflasyonun düşmesi ücret artışlarını önleyerek kalıcı refah artışlarını sağlayacaktır."
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