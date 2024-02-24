Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz."
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.
Antalya'da 13 gün önce katledilen Tuncay Okudan'ın cansız bedenini avcı köpeği buldu. Anne Hanife Okudan "Kuzum gitti, kolu mu yok, nasıl kıydılar sana" diye feryat etti. Karısı da cenaze aracına tutunurken yere düştü.
Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, 60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamaktayken halatların kopmasıyla yaklaşık 20 metrelik boşluğa düştü. Kuşçu, beline bağlı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla ölümden döndü. Halatın kopması ve Kuşçu'nun boşlukta savrulması, vücuduna bağladığı kamerayla anbean kaydedildi.
Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
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