Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye\'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısındaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin güçlü duruşuyla dünya siyasetinde etkili bir aktör olduğunu vurguladı.

24.02.2024 14:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.' - Son Dakika
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