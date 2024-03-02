Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin temellerinin 1994 yılında atıldığını ve AK Parti'nin kuruluşunun sebebinin gerçek belediyecilik olduğunu belirtti. Tunç, AK Parti iktidarında temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırıldığını ve demokrasinin standartlarının yükseltildiğini vurguladı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin katılımcı ve erişilebilir bir belediyecilik olduğunu ifade etti.