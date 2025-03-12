Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Başbakanı Tusk, Avrupa'nın Güvenliğine Odaklandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından iki lider arasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir" vurgusunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından iki lider arasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı bir şekilde mukavele etmesini temenni ediyoruz" dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bugün de atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ticaret, yatırımlar, savunma alanında işbirliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyele sahibiz...

Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk... Ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız, yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik"

Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir

Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir...

AB ile ilişkileri karşılıklı saygı ve fayda temelinde ilerletme arzusundayız

Vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim.

Avrupa Birliğine tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkimizi karşılıklı saygı ve fayda temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz... Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir

Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı bir şekilde mukavele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız."

Tusk: Türkiye'nin AB'ye girmesinin artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz

Polonya Başbakanı Tusk şöyle konuştu: "Polonya ve Türkiye, Ukrayna'da adil bir barış arzusundadır ve hepimiz adil bir barışın ne demek olduğunu biliyoruz, bu konuda (Türkiye ile) hemfikiriz. İkimiz de Amerika ve Ukrayna tarafından atılan ilk adımlardan memnunuz... Şu an tek bir soru var; Rusya'nın tepkisi... Acaba Rusya barışın tesisi teklifine nasıl yaklaşacak.

Barış sürecinin başlatılması için Türkiye'nin aktif bir rol almasını teklif ettim. Bunu rica ettim çünkü biz savunma alanında ortağız. Bugünkü görüşme aslında bir dönüm noktasıydı... Türkiye'nin AB'ye girmesinin artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam edeceğiz... Ukrayna'nın yeniden inşası hedeflerimizden biri, hem Polonya hem Türkiye şirketleri için bu bir fırsat. Suriye'nin yeniden inşası için de ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı, basın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programına katıldı.

Tusk'ın Türkiye'ye ziyareti ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana belirginleşen, Avrupa ülkelerinin "Rusya tehdidine karşı" güvenlik açıklarına alternatif arayışı içinde olduğu bir dönemde gerçekleşti. Polonya Başbakanı geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını, Ankara'nın bölgesel güvenlik konularında artan rolü üzerine temaslarda bulunmayı hedeflediğini belirtmişti. Tusk, dün yaptığı bir açıklamada, hükümetinin 2027 yılından itibaren her yıl 100 bin gönüllüye askeri eğitim vermeyi planladığını açıkladı.