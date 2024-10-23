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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham ile bir araya geldi

KAZAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.

BRICS Zirvesi'ne katılma üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin önemini belirtirken, özellikle karşılıklı ticaret hacminin artırılması için çabaların devam edeceğini ifade etti. İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı saldırılarının bütün dünyanın huzur ve istikrarına kastettiğini, ülkelerin İsrail'in bu hukuk tanımazlığına ve yayılan saldırganlığına karşı insanlık ittifakına katılmasının önemli olduğunu söyledi.