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Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika
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Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın yakınlarıyla telefonda görüşüp, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Pençe- Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Üsteğmen Mutlu Duran\'ın ailesiyle telefonda görüştü
13.01.2024 - 20:16,
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Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın yakınlarıyla telefonda görüşüp, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Pençe- Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ayaydın, ziyaret sırasında, Duran Ailesi'ne yanlarında olduklarını söyleyip, desteklerini belirtti. Ayaydın, ardından cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişime geçerek şehit Duran'ın yakınlarıyla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ın amcası ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan üsteğmenin nişanlısı Merve Kayadibi'ne, Merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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