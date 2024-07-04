Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artırılmalı

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Bu da kebap diyarının hastalığı! Özellikle erkeklerde görülüyor

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen saldırılar sonucu 40 bin masumun hayatını kaybettiğini belirterek, "Yıkıma son vermek için İsrail'in durdurulması kalıcı ateşkese zorlanması lazım. Bunun için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekiyor" dedi.