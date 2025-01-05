Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir." dedi.

Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, "Yeşiline, mavisine, yaylasına, deresine, suyuna, havasına vurgun olduğum, her şeyden önemlisi insanına aşık olduğum ana yurdum, baba ocağım Rize'de bizleri tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu an canlı bağlantıyla bizleri takip eden Bitlis, Karaman, Kırıkkale, Niğde ve Kırklareli'ndeki kardeşlerime de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bizimle eş zamanlı olarak yapılan bu il kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vefat eden yol arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Taze bir heyecanla, hizmet aşkıyla bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim gayretimizi artırsın, emeğimizi zayi etmesin, bizleri sırat-ı müstakimden, ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın. Karadeniz'e, Karadenizliye, Rize'ye, Rizeliye yakışan da budur."

"Türkiye'yi dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik"

Rize'den vazgeçemeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Siz, kalbinizle ve desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe, Allah'ın izniyle kazanmadık mücadele, ulaşmadık hedef, başarmadık iş bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin davasına, milletine, Türkiye'ye olan sevdası tükenmez. Benim sizlere olan sevdam ise dağlardan yüce, Karadeniz'den coşkundur. Bu öyle bir sevda ki asla eksilmez, azalmaz, tükenmez. Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamdediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Allah rızasını kazanma, ülkeye ve millete hizmet etme yolunda daha gidecek çok yollarının olduğunu belirterek, "Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkisinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

"Birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz"

Türkiye'yi 2023 vizyonuyla buluşturmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Erdoğan, bununla yetinmeyip Türkiye Yüzyılı ile çıtayı biraz daha yukarı taşıdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten, bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici role kadar son dönemde atılan her adımın Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşları mahiyetinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir. Biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Bunları söylerken kendimize ait olmayan, doğruluğu, yanlışlığı tartışmalı verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıllara sari medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. Artık 22 yılını geride bırakan iktidarımızda ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir. Kalbimizi, ruhumuzu ve gözümüzü kendisinden hiçbir zaman ayırmadığımız milletimizin gönlündeki sarsılmaz yerimizdir.

Biz, bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil, canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul'da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara'da Külliye'nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Hainlerin silahlarının namlularına göğüslerini siper ederek, tanklarının altına yatarak, mermilerin üzerine yürüyerek her biri adeta süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak, kalbimiz taş kesilir."

"AK Parti'nin her kademedeki temsilcisi ateşten bir gömlek giyiyor"

Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarındaki gelişmelere dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla, velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz."

Erdoğan, AK Parti kongrelerinin özünde bu anlayışın bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir. Bunun için AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunan bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."

(Sürecek)