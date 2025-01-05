Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi'nin, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlayacağını belirterek, "Bu projeyle Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rize'ye 22 yılda kazandırdıkları yatırımları ana hatlarıyla hatırlatmak istediğini söyledi.

Rize'ye son 22 yılda güncel rakamlarla toplam 309 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Adalette 1,1 milyar lira, eğitimde 13 milyar lira, gençlik ve sporda 6 milyar lira, sosyal yardımlarda 21 milyar lira, sağlıkta 5 milyar lira, çevre ve şehircilikte 4,5 milyar lira, ulaştırmada 134 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleriyle beraber 44 milyar lira, sanayi ve teknolojide finansman destekleriyle beraber 8,5 milyar lira, enerjide kamu ve özel sektör olarak 30 milyar lira, kültür ve turizmde 1 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 3 milyar lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.

Rize'ye üniversite kazandırdıklarını, toplam 1063 yataklı 11 hastane dahil, 31 sağlık tesisini inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, 800 yataklı Rize Şehir Hastanesinin ve 100 yataklı Güneysu ile 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanelerinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

TOKİ eliyle Rize'de 5 bin 978 konut projesini hayata geçirdiklerini, bunlardan 4 bin 434'ünü tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1544 konutun yapımına devam ettiklerini anlatan Erdoğan, "Rize'de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Güneysu Millet Bahçemizi tamamladık, Rize ve İyidere Millet Bahçelerimizin yapımı sürüyor. Pazar Millet Bahçemizin projesi yapılıyor, Çayeli Millet Bahçemizin de yer seçimi tamamlandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yollarında 20 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 190 kilometreye ulaştırdıklarını, il genelinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol alanını 12 kilometreden 378 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi

Rize'nin 22 yıl önce sadece 4 kilometre olan tünel uzunluğunu bugün 61 kilometreye yükselttiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en uzun tünellerinden olan Ovit Tüneli ve bağlantı yollarıyla GAP kapsamındaki illeri Doğu Karadeniz Bölgesi ve oradan da diğer ülkelerle yüksek standartlı bir yolla birleştirdik. Çeşitli ilçelerimizdeki 17 kara yolu projemizin çalışmaları devam ediyor. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projemiz, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlayacak. Bu projeyle Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Böylece Rize'miz de ilk defa demir yoluyla tanışacak. Ulaştırma Bakanı burada onun gözlerine baka baka söylüyorum, ona göre."

"Rize- Artvin Havalimanını şehrimize kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük ve 100 bin araç RO-RO kapasitesiyle bölgeyi bir "lojistik merkezi" haline getirecek Rize İyidere Lojistik Limanının yapımının sürdüğünü söyledi.

Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafedeki limanın, Kafkaslar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını belirten Erdoğan, "Bunun yanı sıra Rize Şehir Hastanesi Deniz Dolgu Alanı Onarımı ve Çayeli Balıkçı Barınağı Projelerimiz de devam ediyor. Ülkemizde deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanı olan Rize- Artvin Havalimanını şehrimize kazandırdık." diye konuştu.

Sulama yatırımlarında 4 içme suyu tesisi, 88 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 109 tesis inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, şehre 1 yeni organize sanayi bölgesiyle teknokent kurduklarını belirterek, tam listesini vermeye kalktıklarında saatlerin yetmeyeceği kazandırdıkları tüm eser ve hizmetleri vatandaşlara emanet ettiğinin altını çizdi.

AK Parti Rize İl Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, " Bitlis, Karaman, Kırıkkale, Niğde ve Kırklareli İl Kongrelerimizin de partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Rize İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kongrenin yapıldığı salona "Korku sardı düşmanı Suriye'den Halep'e, sen dünya liderisin diğerleri talebe", "Derelerin suları akar denize akar, böyle dünya lideri anca Rize'den çıkar", "Dünya siyasetine format atan lider", "Türkiye'nin yüzölçümünü büyüten, Rize'mizden Türkiye'yi dünyada büyüten Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun", "Ölçü değil refaha ne patates ne soğan, Allah ömür verdikçe yanındayız Erdoğan", "Bize uzak değildir hiçbir sınır ötesi, Reisimiz Erdoğan, var mı bundan ötesi" pankartları asıldı.

Kongreye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

(Bitti)