Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "yeni nesil suç örgütleri"yle mücadeleye ilişkin açıklama: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "yeni nesil suç örgütleri"yle mücadeleye ilişkin açıklama:

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- "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç ağlarının istismarından koruyacak sosyal politikaların güçlendirilmesi, risklerin erken tespit edilmesi ve ailelerin desteklenmesi gibi çok boyutlu bir mücadele stratejisiyle geleceğimize kasteden bu yapılara geçit vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç ağlarının istismarından koruyacak sosyal politikaların güçlendirilmesi, risklerin erken tespit edilmesi ve ailelerin desteklenmesi gibi çok boyutlu bir mücadele stratejisiyle geleceğimize kasteden bu yapılara geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yeni nesil suç örgütlerinin hem asayişi tehdit eden hem de çocukları ve gençleri hedef alan yapılar olduğunu belirtti.

Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapıların, uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu yapılara karşı mücadele, sahadaki suç unsurlarının etkisiz hale getirilmesinden örgüt yöneticileri ve azmettiricilerin adalet önüne çıkarılmasına, finans kaynaklarının kesilmesinden dijital mecralardaki suç propagandasının önlenmesine kadar devletimizin her kademesinin katılımıyla bütüncül bir anlayışla yürütülmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç ağlarının istismarından koruyacak sosyal politikaların güçlendirilmesi, risklerin erken tespit edilmesi ve ailelerin desteklenmesi gibi çok boyutlu bir mücadele stratejisiyle geleceğimize kasteden bu yapılara geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin huzurunu, çocuklarımızın geleceğini ve kamu düzenini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyecek, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 'yeni nesil suç örgütleri'yle mücadeleye ilişkin açıklama: - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "yeni nesil suç örgütleri"yle mücadeleye ilişkin açıklama: - Son Dakika
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