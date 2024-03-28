Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Tolga Gül\'ün vefatı için başsağlığı diledi

Hakkari Yüksekova'da 2.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede aylardır sık sık depremler yaşanırken, yer bilimcileri Hakkari'de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklentisinde bulunuyor. AFAD verilerine göre, deprem saat 20.22'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde gerçekleşti ve can ve mal kaybı yaşanmadı.