ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin tam olarak kamuoyuna açıklanmasına ilişkin yeni düzenlemeler öngören yasa tasarısı için meclis üyelerine baskı yapılmasını talep etti.

Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "Epstein Dosyalarında Şeffaflık Yasası II" adlı tasarının geçirilmesi için halktan destek istedi.

ABD halkına hitaben Massie, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes, özellikle de ara seçim mesajını henüz anlamamış olabilecek Cumhuriyetçi Kongre üyeleri olmak üzere, temsilcileri ve senatörleriyle iletişime geçerek 'evet' oyu vermeleri için çağrıda bulunmalıdır."

Aralık ayında oylanması beklenen ve Epstein'e ilişkin belgelerin tam olarak kamuoyuna açıklanmasını kapsayan tasarının yasalaşabilmesi için önce Temsilciler Meclisinden, ardından Senatodan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

"Epstein Dosyalarında Şeffaflık Yasası"

Massie ve Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna'nın öncülüğünde hazırlanan ilk "Epstein Dosyalarında Şeffaflık Yasası", ABD Kongresinde kabul edilmiş ve Trump'ın imzasıyla Kasım 2025'te yürürlüğe girmişti.

Yasa, mağdurların korunması ve devam eden soruşturmalar gibi sınırlı istisnalar dışında, Adalet Bakanlığının Epstein'e ilişkin soruşturma belgelerini 19 Aralık 2025'e kadar kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılmıştı.

Öte yandan Massie, mevcut yasanın yeterince uygulanmadığını savunarak, yeni düzenlemeyle belgelerin açıklanmasına ilişkin yükümlülüklerin yargı yoluyla denetlenmesini amaçladıklarını belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.