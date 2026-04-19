Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'na 34 Bin 200 Metrekare Kilit Taşı Döşedi - Son Dakika
Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'na 34 Bin 200 Metrekare Kilit Taşı Döşedi

19.04.2026 14:32  Güncelleme: 14:53
Ayvalık Belediyesi, Cunda (Alibey) Adası'nda yürütülen üstyapı çalışmalarıyla 34 bin 200 metrekare kilit taşı, 4 bin 800 metre bordür ve 3 bin 550 metre oluk döşeyerek bölgenin görünümünü ve kullanım konforunu artırdı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından Cunda (Alibey) Adası'na 34 bin 200 metrekare kilit taşı, 4 bin 800 metre bordür ve 3 bin 550 metre oluk döşendi.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cunda'da yürüttükleri üstyapı çalışmalarıyla önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. Ali Çetinkaya Meydanı ve Dersal Sitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 34 bin 200 metrekare kilit taşı döşenirken, 4 bin 800 metre bordür ve 3 bin 550 metre oluk imalatı tamamlandı.

İşlemlerle bölgenin hem görünümü hem de kullanım konforu önemli ölçüde artırıldı. Özellikle yaya ve araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi hedeflenirken, altyapıyı destekleyen uygulamalar sayesinde uzun ömürlü bir üstyapı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kent genelinde sürdürülen çalışmalarımıza belirli bir plan ve program dahilinde devam ediyoruz. Yapılan hizmetlerle hemşehrilerimizin yaşam kalitesine doğrudan katkı sunuyoruz. Tamamlanan düzenlemelerle birlikte Cunda Adası daha estetik ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Çalışmaların hem bölge sakinleri hem de ziyaretçileriz için daha keyifli bir kullanım alanı oluşturmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'na 34 Bin 200 Metrekare Kilit Taşı Döşedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'na 34 Bin 200 Metrekare Kilit Taşı Döşedi - Son Dakika
