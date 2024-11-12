ÇYDD'den Atatürk büstlerine saldırıya kınama - Son Dakika
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ÇYDD'den Atatürk büstlerine saldırıya kınama

ÇYDD, İzmir Kiraz'daki Atatürk büstlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve Cumhuriyet değerlerini savunma sözü verdi.

12.11.2024 18:10
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(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Kiraz ilçesindeki büstlerine yönelik saldırı, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve halkımızın ortak değerlerine yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Saldırıyı şiddetle kınıyor; konunun takipçisi olacağımızın altını çizerek Cumhuriyet değerlerimizi savunmaya devam edeceğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan Atatürk büstlerine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Derneğin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Türk halkının bağımsızlık mücadelesine liderlik yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ve gerçekleştirdiği devrimlerle ülkemizi çağdaşlaşma yolunda ileriye taşıyan Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Kiraz ilçesindeki büstlerine yönelik saldırı, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve halkımızın ortak değerlerine yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığı ve askeri dehası sayesinde destansı bir mücadeleyle kurulmuş; Türk halkı, ümmet olmaktan ulus olmaya, kul olmaktan yurttaş olmaya yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde derneğimizin fikir kuramcılarından Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın, 'Bu ülkede Atatürk'ü yıkarak olumlu bir şeyler yapılabileceğini sananların, kendi küçük dünyaları içinde büyük bir yanılgıyı yaşadıklarını sanıyorum' sözünün çok daha büyük bir anlam taşıdığı görülmektedir. Tarikat ve cemaat yapılanmalarının eğitim ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini artırmaya çalıştığı bir dönemde, çağdaş geleceğimizin güvencesi olan Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmak her birimizin yurttaşlık görevidir. Cumhuriyet değerleri, her türlü gerici ve antidemokratik tehdide karşı korunması gereken en önemli mirasımızdır. İzmir Karabağlar'da ruhsatsız olarak inşa edilen ve yıkımı dört kez ertelenen tarikat yurdu örneği, bu tehditlerin somut bir göstergesidir, yasalar uygulanmalı ve bu yapı hemen yıkılmalıdır. Tüm tarikat ve cemaatler laik eğitimi, Cumhuriyet'in hukuk devrimini ve toplumsal yapımızı tehdit etmektedir, hepsi kapatılmalıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; konunun takipçisi olacağımızın altını çizerek Cumhuriyet değerlerimizi savunmaya devam edeceğimizi yineliyoruz.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Kiraz, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD'den Atatürk büstlerine saldırıya kınama - Son Dakika

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