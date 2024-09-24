Danimarka Başbakanından İki Devletli Çözüm Vurgusu

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, uluslararası topluma, Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekleme çağrısında bulundu.

Frederiksen, Danimarka Radyosuna (DR) verdiği demeçte, İsrail'in Filistin'e saldırılarının sadece Orta Doğu'nun meselesi olmaktan çıktığına dikkati çekti.

Filistin meselesinde tek çözümünün iki devletli çözüm olduğunu belirten Frederiksen, ancak mevcut İsrail hükümetinin buna karşı olduğunu aktararak, uluslararası toplumun devreye girmesi gerektiğini ve iki devletli çözümü desteklemesi gerektiğini söyledi.

Frederiksen, "Şu anda dünyada herkes nefesini tutmuş durumda. Orta Doğu'da gerçekten zor bir dönem yaşanıyor ve bunun daha da kötüye gitme riski var." şeklinde konuştu.

Danimarka hükümeti, martta, yıllık 105 milyon Danimarka kronunu (yaklaşık 15,3 milyon dolar) bulan planlı yardımlarını Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) göndereceğini açıklamıştı.

Danimarka Parlamentosu, mayısta gerekli ön koşulların bulunmadığını öne sürerek Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısını reddetmişti.