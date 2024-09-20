Danışman Wilczynski İstifa Etti

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Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'ndeki danışman Artur Wilczynski, sosyal medyada, Lübnan'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasını övmesinin ardından tepkiler nedeniyle istifa etti.

Wilczynski, 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasında ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin yaralandığı olayla ilgili sosyal medyadaki paylaşımında "harika" dediği için yoğun tepkiler aldı.

Üniversitede "Antisemitizm Özel Danışmanı" olarak çalışan Wilczynski tepkilere karşı başlangıçta paylaşımını savunsa da dün özür dileyerek istifa etti.

Wilczynski, X'ten yaptığı açıklamada, "Hesap verebilirliğe inanıyorum. Hizbullah- İsrail savaşıyla ilgili paylaşımlarım zarar verdi ve Ottawa Üniversitesi'ndeki antisemitizmle mücadele etme yeteneğimi etkiledi." ifadelerini kullandı.

Danışman, saldırı günü X'ten yaptığı paylaşımda patlamaları överek, "Bugün Hizbullah militanlarının hedef alınması harikaydı. Lübnan'daki işe yaramaz Birleşmiş Milletler (BM) misyonu seyirci kalırken sivillere binlerce roket fırlatan bir terör grubuna büyük bir darbe vuruldu." demişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.