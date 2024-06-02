DARBE GİRİŞİMİNE KATILMAKTAN 13 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALANDI - Son Dakika
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DARBE GİRİŞİMİNE KATILMAKTAN 13 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALANDI

DARBE GİRİŞİMİNE KATILMAKTAN 13 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALANDI

Kars'ta darbe girişimine katılan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen firari uzman çavuş Serdal Bağcılar, Adana'da saklandığı adreste yakalandı. Bağcılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

02.06.2024 12:36
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1)DARBE GİRİŞİMİNE KATILMAKTAN 13 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALANDI

KARS'ta darbe girişimine katılıp, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü, ihraç uzman çavuş Serdal Bağcılar (33), Adana'da saklandığı adreste yakalandı.

Kars'ta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ettiği belirlenen FETÖ/PDY üyesi uzman çavuş Serdal Bağcılar, ordudan ihraç edildikten sonra tutuklandı. Hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan dava açılan Serdal Bağcılar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden Bağcılar, 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Cezası Yargıtay tarafından onanan Bağcılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bağcılar, teslim olmayıp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlünün Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Bağcılar'ı yakaladı. Bağcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DARBE GİRİŞİMİNE KATILMAKTAN 13 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALANDI - Son Dakika
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