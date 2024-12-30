Darıca'da Ev Tüpü Talebi Artış Gösterdi

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EV TÜPÜNE TALEP ARTTI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp aldı. Gaz dağıtım şirketinin ilçedeki çalışmaları sürerken ilçede ev tüpüne talep arttı.