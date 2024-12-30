EV TÜPÜNE TALEP ARTTI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp aldı. Gaz dağıtım şirketinin ilçedeki çalışmaları sürerken ilçede ev tüpüne talep arttı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Ev Tüpü Talebi Artış Gösterdi - Son Dakika
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