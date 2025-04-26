Darıca'da Huzurevi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Darıca'da Huzurevi Temeli Atıldı

Darıca\'da Huzurevi Temeli Atıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gazetecilere hizmet verecek yeni huzurevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

26.04.2025 20:40
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin yeni binasının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Darıca'da 29 Temmuz 1993 yılında, Gazeteci Beria Kızılağaç, işadamı Şükrü Taşdelen ve hazineden sağlanan arsa bağışlarıyla Yeni Mahalle, Taş Liman Sokak'ta 3 bin 500 metrekarelik bir alanda gazeteciler için huzurevi inşa edildi. Açılışını dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yaptığı huzurevinin, 22 yılda depremler nedeniyle hasar görmesi ve can güvenliği kalmaması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Huzurevi boşaltılarak 2017 yılında yıkımı gerçekleştirildi.

YENİ BİNA, AYNI ARSA ÜZERİNDE 50 ODALI OLACAK

Aynı arsada 50 odalı yeni bir huzurevi binasının yapımı için bugün düzenlenen temel atma törenine, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Doğan Şentürk, Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Sibel Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Pınar Aktaş, Nuray Karagöz, Uğur Güç, Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz, Ayşegül Aydoğan Atakan ve Huzurevi için arsa bağışında bulunan Kızılağaç ailesinden Nur Temel ile çok sayıda cemiyet üyesi katıldı.

'GAZETECİLERE VE İHTİYAÇ DUYAN VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından bağışlarla yaptırılacak olan huzurevinin gazetecilere ve ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet vermesi planlanıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Huzurevi'nin inşaatına başlayabilmek için uzun zamandır devam eden bir çaba içindeydik. Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü olsak da huzurevinin yaptırılmasının ne kadar zor bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü, öyle kaynakları olan varlıklı bir cemiyet ya da dernek değiliz. Bazı kiralarla ancak kendimizi çevirebiliyoruz. Dolayısıyla bağışlar gerekiyordu. Onlar için epey çaba harcadık. Ancak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bu zor görevi yerine getirmenin önceki başkanlara yöneticilerimize üyelerimize ve Darıcalılara karşı sorumluğumuz olduğunu biliyorduk zaten o çabayla da devam ettik yolumuza. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne güvenen hayırseverlerin bağışlarıyla 1 ay önce huzurevi inşaatına aslında başladık. Bugün sizlerle temel atma törenini gerçekleştirerek bu anlamlı çabayı biraz daha taçlandırmak istedik. Huzurevimiz 50 odalı olacak. Hem gazetecilere hem de ihtiyaç duyan yurttaşlara özellikle Darıca ve Kocaeli'ndeki yurttaşlara hizmet sunacak. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği, meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettiği gibi geçirmelerine maalesef engel oluyor. Bu nedenle hedefimizi 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek. Darıca'nın en güzel yerlerinden birinde deniz kenarında huzurevinin temel atma törenini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz."

'GAZETECİLERİN YANINDA DEĞİL, EMRİNDEYİZ'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Biz Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında değiliz, emrindeyiz, bu işin yapılması sürecinde ne gerekiyorsa projeye belediye olarak her zaman katkı sunacağız. Buranın yıkılmasıyla içimize düşen burukluk şimdi sevince dönüştü. Başta cemiyet başkanımız Vahap bey olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir binanın atıl kalması bizim de buradan her geçişimizde yüreğimizi burkan bir süreçti. Her bayramda buradaki büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alarak çıktığımız yolda emin adımlarla yürümenin mutluluğunu yaşıyorduk. Oradan mahrum kalmak da bizim boynumuzu büken bir durumdu, bu yüzden yeni bir süreçten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek huzurevinin yeni hizmet binasının temeli atıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Huzurevi Temeli Atıldı - Son Dakika

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