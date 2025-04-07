Dario Nardella'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, dün CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e gönderdiği tebrik mesajında, " Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesi devam ediyor. Bu önemli adım için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik ediyoruz, sizinle Türkiye tam demokratik olacak! Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüyle Türkiye sonunda Avrupa'ya girecek" dedi.

Dario Nardella, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, hem tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek hem de CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nnda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajı paylaştı.

Nardella, "Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesi devam ediyor. Bu önemli adım için CHP'yi ve Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik ediyoruz, sizinle Türkiye tam demokratik olacak! Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüyle Türkiye sonunda Avrupa'ya girecek! Avrupa'nın her yerinde kibir ve şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.