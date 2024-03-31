Darülaceze Sakinleri Oy Kullanıyor

İhtiyaç sahibi ve yaşlıların barındığı Darülaceze sakinleri, kurum içinde kurulan iki sandıkta oy kullanıyor.
Okmeydanı'ndaki Darülaceze sakinlerinin oy kullanması için kurumdaki iki odaya iki sandık kuruldu. Kurum sakinlerinin çoğu oy kullanmak için sabah erken saatlerde sıraya girerken, tek başına yürüyemeyenler de istekleri doğrultusunda kurum görevlileri tarafından sandık alanına getirildi.
Sandık görevlilerinden oy verme işlemi hakkında bilgi alan Darülaceze sakinleri daha sonra oylarını kullandı. Bedensel engeli bulunanlara görevliler ve kurumdaki arkadaşları yardımcı oldu. Partili görevliler de sandıkların bulunduğu alanda oy verme işlemini takip etti.
350 kişi oy kullanacak
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AA muhabirine, bu seçimde kurumda kalan 500'e yakın kişinin 350'sinin oy kullanacağını söyledi.
Kurum sakinlerinin oy vermek için heyecanlı olduklarını aktaran Cebeci, dezavantajlı kişilerin oylarını kullanmaları sırasında herhangi bir yönlendirmeye maruz kalmaması için belirli kurallar olduğunu, ilçe seçim kurulu başkanının önceki günlerde kuruma gelerek incelemelerde bulunduğunu, dün de sandık görevlisi memurların sandıklarını kurduklarını ifade etti.
Bir sıkıntı yaşamayacakları kanaatinde olduğunu aktaran Cebeci, oy vermeye giren dezavantajlı kişilerin yanında bir refakatçi olması gerektiği, bazen kurum sakininin güvendiği başka bir kurum sakiniyle kabine girmek istediği, bu işlemlerin ilgili kanun çerçevesinde yapıldığı bilgisini de verdi.
Kurumda seçime ilgiden memnun olduğunu da belirten Cebeci, "'Bana ne?' demiyor, erkenden kalkıyor, yürümede, görmede sıkıntılı ama ülkesiyle alakalı, bulunduğu yerlerle alakalı bir sorumluluk taşıyor." diye konuştu.
"Burada herkes kardeş"
Kurum sakinlerinden Aykan Gözeri, oyunu kullandığını ve bir arkadaşına da yardım ettiğini aktararak, "Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Burada herkes kardeş. Kim kime yardım edebilirse..."diye konuştu.
Oy kullanma alanına gelen Kezban Tokyay, "Heyecanlıydım, geçti. Biri getirdi beni buraya. Her seçimde oy kullanıyorum, zorlanmıyorum. Buraya sanık kurulmasını olumlu buluyorum. Burada günler sakin, sessiz geçiyor." ifadelerini kullandı.
Kurumun 14 yıllık sakinlerinden Özgün Gülen, "Burada oy verme işlemi güzel oluyor, vicdanlı oluyor, kimse kimseye karışmıyor. Oyumuzu kullandık, hakkımızda hayırlısı kimlerse onlar gelsin. Zor durumdaki kişilere oy verirken yardımcı oluyoruz. Televizyondan sonuçları izliyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz, merak diyoruz. Yarın Nisan'ın 1'i, kazanacaklar sevinecekler." beyanında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Darülaceze Sakinleri Oy Kullanıyor - Son Dakika
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