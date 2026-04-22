DASAL Havacılık\'a Yeni Genel Müdür Atandı

Altınay Savunma Teknolojileri iştiraki DASAL Havacılık Teknolojileri'nin genel müdürlük görevine Kutay Çağıl Büyüköztürk atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) teknolojilerinde geliştirdiği platformlarla güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerine katkı sağlayan DASAL Havacılık Teknolojileri'nde üst düzey atama yapıldı.

Altınay Savunma Teknolojileri bünyesinde mühendislik genel müdür yardımcısı olarak kritik projelere liderlik eden ve 2020-2024 yılları arasında DASAL bünyesinde İHA Platformları Mühendislik Müdürü olarak görev yapan Kutay Çağıl Büyüköztürk, DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, yapılan atamanın şirketler arası sinerjiyi kesintisiz bir yapıya kavuşturacağını belirterek, "Altınay Savunma Teknolojileri olarak, üst düzey mühendislik gücüyle teknoloji üreten global bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

DASAL'ın kuruluşundan bu yana İHA platformlarının geliştirilmesinde kilit roller üstlenen Kutay Çağıl Büyüköztürk'ün teknik zekası ve sektörel vizyonuyla gruba büyük değer katmış bir isim olduğunu aktaran Mercan, "Kendisinin DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevini de devralmasıyla birlikte, üretim ekosistemimiz çok daha entegre ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşacak. DASAL'ın yenilikçi platformlarının küresel arenadaki pazar payını hızla artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kutay Çağıl Büyüköztürk ise mühendislik altyapısını geliştirmekten gurur duyduğu DASAL Havacılık Teknolojileri'nde genel müdürlük görevini üstlenmenin büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "Temel odak noktamız, saha geri bildirimlerini en hızlı şekilde analiz ederek kalifikasyon süreçlerini eksiksiz tamamlayarak, yüksek yerlilik oranına sahip sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin envanterine kesintisiz olarak kazandırmaktır. Altınay Savunma'nın köklü mühendislik gücünü, DASAL'ın çevik üretim kabiliyetiyle birleştirerek platformlarımızın operasyonel etkinliklerini maksimize edeceğiz." diye konuştu.