Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

(MUĞLA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydadedildi.
Depremin, saat 14.26'da 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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