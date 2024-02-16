Isparta\'daki Davraz Kayak Merkezi\'nde Sezon Başladı

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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde geç yağan karla birlikte sezon başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Davraz'da, son yağışla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması üzerine kayak sezonu açıldı.

Merkezi ziyaret eden tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Ayşe Boztaş, AA muhabirine, çok eğlendiklerini söyledi.

Davraz'a öğrenci ve öğretmen kafilesiyle geldiklerini anlatan Boztaş, "Güzel zaman geçirdik." dedi.

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz da üç gündür süren kar yağışıyla merkezde kayak sezonunu açtıklarını belirterek, kar kalınlığının oteller bölgesinde 30, zirvede 55 santimetre olduğunu aktardı.

Üç tesiste kayak yapılabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Geçen yıl 300-350 bin misafir ağırlamıştık. Normalde 60 gün süren sezon süresinin kar geç yağdığı için bu yıl 45 gün sürmesini bekliyoruz. Bu sürede 100-150 bin misafiri ağırlamayı hedefliyoruz. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda misafir merkezimize akın etti." diye konuştu.

Yılmaz, kayak merkezini daha çok Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerin tercih ettiğini dile getirdi.