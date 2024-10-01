Davutoğlu'ndan DEVA ile Birleşme Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Davutoğlu'ndan DEVA ile Birleşme Açıklaması

Geniş Video İzle

Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi ile birleşme görüşmelerinde netleşme beklediklerini belirtti.

01.10.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilan Kutlu

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi ile birleşme görüşmelerine ilişkin; "Biz her formüle açığız ama DEVA ile olması gereken birleşmedir. Birinci önceliğimiz oydu. DEVA Partisi, 'birleşmedense grup' deyince DEVA Partisi'nin kongresini bekleme kararı aldık. Siyasette hiçbir süreç bitmez" dedi.

TBMM, iki aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. 28'nci Dönem 3'üncü yasama yılının ilk birleşimine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Birleşimin ardından düzenlenen resepsiyona katılan Davutoğlu, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, DEVA Partisi ile birleşme görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Netleşmesini çok istedik. İyi niyetle de Sayın Babacan'la görüştük ama kendisi kamuoyuna birleşme dediği için birleşme odaklı bir görüşme yaptık biz. Bizim grubumuz var zaten şu anda, o grup devam ederken yeni bir grup çalışması çok uygun değil ama birleşme... Çatı gruba da hazırız ama bizim şu anda grubumuz olan Saadet Partisi'yle ve diğer partilerle konuşulması lazım. Biz her formüle açığız ama DEVA ile olması gereken birleşmedir. Birinci önceliğimiz oydu. O konuda DEVA Partisi, 'birleşmedense grup' deyince DEVA Partisi'nin kongresini bekleme kararı aldık. Sonrasında bakacağız. Siyasette hiçbir süreç bitmez."

"Anayasa konuşulacaksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de konuşulmalı"

Yeni anayasa tartışmalarına dair de konuşan Davutoğlu, asıl sorunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Eskiden beri sivil, katılımcı ve olağanüstü bir dönem yaşanmadan bir uzlaşmayla bir anayasanın yeniden yazılmasını biz onayladık. Hem parti olarak hem ben siyasi hayatımın her aşamasında 'Türkiye 12 Eylül anayasasının prangalarından kurtulmalıdır' dedim. Fakat burada önemli olan şu: İlk 4 maddeye dokunulmasın ama o 4 maddeye ek olarak sanki bir beşinci madde varmış gibi, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de dokunulamaz dediğinizde o tartışmanın içi boşalıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dokunmadığınız zaman ne yargıyı, ne yürütmeyi, ne yasamayı doğru bir zemine oturtamazsınız. Öyle bir şekilde sundular ki bunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dokunmayalım ama her husus sistemle ilgili. Türkiye'yi bu darboğaza sokan bu sistemdir. 2016'dan beri bu sistemin uygulaması Türkiye'yi uçurumun kenarına getirmiştir. Anayasa konuşulacaksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de konuşulmalı."

Davutoğlu\'ndan DEVA ile Birleşme Açıklaması
Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi, Deva Partisi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan DEVA ile Birleşme Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 05:02:29. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan DEVA ile Birleşme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement