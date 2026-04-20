DEAŞ'a Yönelik Jandarma Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 24 ilde DEAŞ'a yönelik jandarma operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüpheli yakalandı. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."