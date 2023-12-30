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DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Polis, şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğunu tespit etmişti. Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki dijital dokümanlara el konuldu. Tutuklanan şüpheli, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ\'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
30.12.2023 - 10:25,
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Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen polis, Osmaniye, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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