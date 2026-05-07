DEAŞ Operasyonunda 11 Gözaltı

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, bazı şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları, sanal medya hesapları üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.