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DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 18 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 18 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol altına alınırken, 3'ü mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli ise Kapaklı ilçesinde gözaltına alındı.

DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 18 Şüpheli Serbest Bırakıldı
14.12.2023 - 13:32,
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Tekirdağ merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde Tekirdağ'da faaliyet yürüttükleri iddia edilen 18 şüphelinin yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli Diyarbakır, Samsun ve Bursa'da 18 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol, 3 çıkarıldıkları mahkeme tarafından 1'i ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Diyarbakır, Samsun ve Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş ve 18 zanlı yakalanmıştı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarca Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.Ç. ve R.B'yi durdurdu.

Üst aramasında 13 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 18 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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