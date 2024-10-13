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DEAŞ Tutuklamasında Beraat

Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda tutuklanan 5 kişi beraat etti, Serdar Gedik açıklamalarda bulundu.

13.10.2024 00:31
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DEAŞ operasyonunda tutuklanan 5 kişi beraat etti

Serdar Gedik:

"Biz onların Müslüman olmadığına inanıyoruz"

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı DEAŞ operasyonunda gözaltına altına alınarak tutuklanan 5 şüpheli beraat etti. Beraat eden Serdar Gedik, "Yaşantımızdan dolayı şikayet edildik. DEAŞ terör örgütüne üyelik gerekçesiyle tutuklandık. 4 ay sonra beraat ettik" dedi.

Geçtiğimiz yıl Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir, Kayseri ve İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir'den 2, İstanbul'dan 1 ve Kayseri'den 10 şüpheli olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Avanos ilçesine bağlı Akarca köyünde yaşayan ve eşi ile birlikte 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Serdar Gedik, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ben, ailem ve arkadaşlarım İslami yaşayan kişileriz. Bize soru sorulduğu zaman bildiğimiz kadarıyla da Kur'an ve sünnet üzerine cevap veren insanlarız. Nasıl olduysa bizi şikayet etmişler. Hiçbir suçumuz olmamasına rağmen gözaltına alındık ve tutuklandık. Yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat aldık" şeklinde konuştu.

DEAŞ'ı Müslüman olmayan bir grup olarak gördüklerini söyleyen Gedik, "Biz onların Müslüman olmadığına inanıyoruz. Böyle birileriyle de herhangi bir bağımızın olması da mümkün değil. Bizim yaşantımızı gösterdiler. Sosyal medyadaki videolarımızı gösterdiler. Videolarımızda da IŞİD ile alakalı hiçbir şey yok. Aksine bazı videolarımızda IŞİD'i Müslüman olarak görmediğimizi söylediğimiz videolarımız da var. Mahkemede kendimizi anlattık ve beraat aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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