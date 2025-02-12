DEM Parti'den Suç Duyurusu - Son Dakika
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DEM Parti'den Suç Duyurusu

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DEM Parti, 8 Şubat mitinginde polis şiddeti iddiasıyla emniyet yetkililerine suç duyurusunda bulundu.

12.02.2025 13:12
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(DİYARBAKIR) - DEM Parti, 8 Şubat günü Diyarbakır'da düzenlenen 'Özgürlük İçin Demokrasi Mitingi'nin ardından yaşanan olaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında 'kasten yaralama, işkence, zor kullanma yetkisinin kötüye kullanımı vasıtasıyla sınırın aşılması ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti, Diyarbakır'da 8 Şubat günü düzenlenen 'Özgürlük İçin Demokrasi Mitingi"nin ardından polis tarafından bir gruba yapılan müdahaleye ilişkin suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında yapılan suç duyurusunda, 'kasten yaralama, işkence, zor kullanma yetkisinin kötüye kullanımı vasıtasıyla sınırın aşılması ve görevi kötüye kullanma suçları' kapsamında soruşturma yürütülerek cezalandırma talebiyle iddianame hazırlanılması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"8 Şubat 2025 tarihinde, Diyarbakır Valiliği nezdinde gerekli idari izin süreçleri işletilerek Diyarbakır İstasyon Medyanı'nda kitlesel bir miting gerçekleştirilmiştir.  'Barış için Özgürlük Mitingi' adıyla çağrısı yapılan mitinge binlerce yurttaş katılmış, barışçıl bir atmosferde gerçekleştirilen miting bitiminde alandan çıkış yapan kitleye şüpheli kolluk görevlileri tarafından yukarıda işaret eden suçlara vücut veren fillerle saldırıda bulunulmuş ve barışçıl işbu miting bizzat kolluk eliyle şiddet eylemine dönüştürülmüştür. Şüpheliler tarafından alan çıkışında 2559 Sayılı PVSK hükümlerine aykırı olarak, çoğu 18 yaşından küçük olan miting katılımcısı yurttaşlara yönelik kaba şiddeti aşan ve işkence suçuna vücut veren fiillerle gözaltı işlemi uygulanmıştır. Şiddet fiillerine ve hukuka aykırı gözaltı uygulamasına itiraz eden çok sayıda yurttaş ve basın mensubu yerlerde sürüklenmiş, çekiştirildikleri sırada yere düşen yurttaşlara şüpheliler tarafından yumruk ve tekmelerle vurulmaya devam edilmiştir.

Hukuka aykırı müdahale ve şiddet görüntülerini kayıt altına almaya çalışan basın emekçilerine yine şiddet fiilleriyle engel olmaya çalışan şüpheliler, müvekkil parti milletvekillerinin müdahalesi ve itirazlarına rağmen özellikle yaşlı ve çocuk yaştaki yurttaşları dakikalara yayılan biçimde işkence ederek gözaltına almıştır. Barış ve Özgürlük Mitingi sonrası, şüphelilerin yaşlı bir kadın yurttaşı saçındaki örtüden ve kıyafetlerinden çekiştirerek yerde sürüklediği hadiseyle hafızaya kazınan işkence görüntüleri bununla da sınırlı kalmamış, DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Vedat Özer şüphelilerin şiddet fiilleri nedeniyle beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştır. Barışçıl miting katılımcısı yurttaşlara yönelik TCK m. 86 Kasten Yaralama, TCK m. 94 İşkence, TCK m. 256 Zor Kullanma Yetkisinin Kötüye Kullanımı Vasıtasıyla Sınırın Aşılması, TCK m. 257 Görevi Kötüye Kullanma suçlarına vücut veren fiiller gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ile, yürütülecek etkin ve etkili soruşturma neticesinde işaret edilen suçlardan iddianame tanzimini talep etmek gerekmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Suç Duyurusu - Son Dakika

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