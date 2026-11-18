(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ndeki son gelişmeler ile Kürtlerin demokratik ulusal birliğinin önemi ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz beraberindeki heyet ile Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Sürecin başarısının bölge halkları açısından yaratacağı olumlu sonuçlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Kürtlerin demokratik ulusal birliğinin önemine de vurgu yapıldı."