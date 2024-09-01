DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Gazze halkı en mazlum halklardan biri

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Sadece son bir yılı değerlendirdiğimizde Gazze'ye yapılan saldırılarda 40 bini aşkın insan yaşamını kaybetti. Bugün Filistin halkı, bu bölgenin en mazlum halklarından biridir." dedi.

DEM Parti İstanbul Kadın Meclisince, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Okmeydanı'nda düzenlenen "barış anneleri" ile kahvaltı etkinliğinde konuşan Hatimoğulları, barışın önemine vurgu yaptı.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara işaret eden Hatimoğulları, "Gazze'ye bakınca, yüzyıllık sömürü düzeni dışında sadece son bir yılı değerlendirdiğimizde Gazze'ye yapılan saldırılarda 40 bini aşkın insan yaşamını kaybetti. Bugün Filistin halkı, bu bölgenin en mazlum halklarından biridir." diye konuştu.

Parti olarak, tüm mazlum halkların yanında oldukları gibi mazlum Filistin halkının da yanında yer aldıklarını kaydeden Hatimoğlulları, "Özellikle buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Gerçekten mazlum Filistin halkının yanında olun. Filistin halkı acılar içinde, bölge halkları acılar içinde." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, konuşmasının ardından partililerle sohbet etti.

Etkinliğe, DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Keziban Konukcu Kok ve Özgül Saki, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve parti üyeleri katıldı.