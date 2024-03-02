Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Bağcılar'da seçim çalışmalarını sürdürdü.
İlçede DEM Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Beştaş, Bağcılar'dan oy beklediklerini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde birlikte çalışacaklarını belirten Beştaş, "En büyük iddiamız Büyükşehir Belediyesindedir. Bu konuda kararlıyız ve daha çok seçim çalışması yürüteceğiz." dedi.
DEM Parti'nin seçim çalışmalarını anlatan Beştaş, "DEM Parti Türkiye'nin hemen hemen her yerinde seçime giriyor. Küçük, büyük, meclise giren giremeyen herkes seçime giriyor. Herkesin bu rekabette olma hakkı var." diye konuştu.
Kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunulduğunu belirten Beştaş, "Yok efendim öylesine aday olmuşum, çalışmıyormuşum. Buradayım ve 31 Mart'a kadar kadar çalışacağız. Kazanmak için yola çıktık." ifadesini kullandı.
Çepni de, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim çalışması yürüttüklerini anlatarak, "Demokrasiyi, özgürlüğü mutlak olarak kazanma mücadelesi yürütüyoruz. Bu mücadeleyi sizlerin emekleriyle yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Beştaş ve Çepni, konuşmaların ardından partililerle halay çekti.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti İBB Başkan adayları Bağcılar'da seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Isparta Belceğiz Göleti'nin son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını açıkladı. Balta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamlanan depolama tesislerinin vatandaşlara içme suyu ve toprağa can suyu sağladığını ve ülkenin ekonomik, sanayi ve tarımsal kalkınmasına büyük faydaları olduğunu belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeyken bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü V.U. gözaltına alındı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?