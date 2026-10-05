DEM Partili Bakırhan, hayatını kaybeden Pervari İlçe Eş Başkanı Sıddık'ı andı - Son Dakika
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DEM Partili Bakırhan, hayatını kaybeden Pervari İlçe Eş Başkanı Sıddık'ı andı

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DEM Partili Bakırhan, hayatını kaybeden Pervari İlçe Eş Başkanı Sıddık\'ı andı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Pervari İlçe Eş Başkanı Mame Sıddık'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Bakırhan, Sıddık için "çok eksildik" diyerek ailesine, Pervari halkına ve yoldaşlarına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden Pervari İlçe Eş Başkanı Mame Sıddık için yayımladığı mesajda, "Anısı, emeği ve mücadeleye kattığı değerler hep bizimle olacak" dedi.

Tuncer Bakırhan, Pervari İlçe Eş Başkanı Mame Sıddık'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakırhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"En zor yıllarda kapısını da yüreğini de mücadeleye tereddütsüzce açan Pervari İlçe Eş Başkanımız Mame Sıddık'ı kaybettik. Partimize selam vermenin bile tutuklanma, tehdit, hatta ölüm sebebi olduğu yıllarda o hep en öndeydi. Korkmadı, geri durmadı, yalnız bırakmadı. O, Pervari'nin direnciydi, fedakarlığıydı, vefasıydı. Nice zor günde kapısı çalınan, sözüne ve yüreğine güvenilen bir yol arkadaşımızdı. Bugün sırtımızı güvenle dayadığımız, varlığıyla bize güç veren birini yitirdik. Çok eksildik. Anısı, emeği ve mücadeleye kattığı değerler hep bizimle olacak. Ailesine, Pervari halkına ve tüm yoldaşlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Tuncer BakırhanDEM PartiPartilerPolitikaPervariGüncelSon Dakika

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