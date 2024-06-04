DEM Partili Belediyelerde Kayyum Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Partili Belediyelerde Kayyum Protestosu

DEM Partili Belediyelerde Kayyum Protestosu

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki amacıyla Diyarbakır'daki DEM Partili belediyelerde oturma eylemi başlatıldı.

04.06.2024 20:21  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki amacıyla Diyarbakır'daki DEM Partili belediyelerde oturma eylemi başlatıldı.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Atış'ın görevden alınmasına tepki amacıyla Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) belediyelerde oturma eylemi başlatıldı. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesinde eş zamanlı başlatılan oturma eylemi her gün saat 17.00'den başlayıp, 24.00'a kadar sürecek.

Başlattıkları eyleme ilişkin açıklamada bulunan Bismil Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Kurt, kayyum uygulamasına karşı duracaklarını söyledi. Halkın iradesini teslim etmeyeceklerini belirten Kurt,  "31 Mart seçimlerinde bu halk büyük bir zaferle belediyelerini kazandı. Bu halk asla kayyum zihniyetine iradesini teslim etmeyecektir. Başta Hakkari belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Asla irademizi teslim etmeyeceğiz, sonuna kadar irademize sahip çıkacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Hakkari Belediyesi, Diyarbakır, DEM Parti, Hakkari, Kayyum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partili Belediyelerde Kayyum Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
20:58 EURO 2024 öncesi ciddi prova İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11’leri EURO 2024 öncesi ciddi prova! İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 21:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Partili Belediyelerde Kayyum Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement