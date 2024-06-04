DEM Partili Belediyelerde Kayyum Protestosu

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki amacıyla Diyarbakır'daki DEM Partili belediyelerde oturma eylemi başlatıldı.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Atış'ın görevden alınmasına tepki amacıyla Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) belediyelerde oturma eylemi başlatıldı. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesinde eş zamanlı başlatılan oturma eylemi her gün saat 17.00'den başlayıp, 24.00'a kadar sürecek.

Başlattıkları eyleme ilişkin açıklamada bulunan Bismil Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Kurt, kayyum uygulamasına karşı duracaklarını söyledi. Halkın iradesini teslim etmeyeceklerini belirten Kurt, "31 Mart seçimlerinde bu halk büyük bir zaferle belediyelerini kazandı. Bu halk asla kayyum zihniyetine iradesini teslim etmeyecektir. Başta Hakkari belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Asla irademizi teslim etmeyeceğiz, sonuna kadar irademize sahip çıkacağız" dedi.