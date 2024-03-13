Demir akciğerde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayatını kaybetti

Küçükken geçirdiği çocuk felci nedeniyle hayatı boyunca demir akciğer içerisinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Independent'ın haberine göre, Alexander'ın bakım masraflarını karşılamak için Gofundme internet sitesinde kurulan bağış sayfasında yapılan açıklamada, yaşlı adamın 11 Mart Pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.
Bağış toplama organizatörü Christopher Ulmer, Alexander için "Paul, özleneceksin ama her zaman hatırlanacaksın. Hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkürler." ifadesini kullandı.
ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas kentinde yaşayan Alexander, 1952'de henüz 6 yaşındayken çocuk felcine yakalanmıştı.
Doktorlar, Alexander'ın ciğerlerindeki tıkanıklığı temizlemek için trakeotomi operasyonu yapmış, ardından Alexander'ı, felç nedeniyle kas kontrolünü kaybeden kişilerin solunum yapmasına olanak tanıyan demir akciğer makinesine yerleştirmişti.
Gelişen teknolojiyle üretilen daha modern solunum cihazlarına geçmeyi reddeden Alexander, demir akciğer içerisinde üniversiteye giderek avukat olmuştu.
Demir akciğerde geçirdiği 72 yılla, "cihaz içerisinde en uzun süre kalan hasta" olarak bilinen Alexander, Nisan 2020'de anılarını yayımlamıştı.
ABD'de 1950'li yıllarda görülen çocuk felci salgını nedeniyle çok sayıda çocuk yaşamını yitirmiş ya da felç kalmıştı.
Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsü, önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.
Aşıyla önüne geçilebilen çocuk felci, dünyanın sadece birkaç ülkesinde halen görülüyor.
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