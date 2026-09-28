Deniz Göktaş 12 yıla kadar hapis istemiyle bugün İstanbul'da hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
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Deniz Göktaş 12 yıla kadar hapis istemiyle bugün İstanbul'da hakim karşısına çıkıyor

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Deniz Göktaş, 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma, İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde salon yetersizliği nedeniyle İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülecek.

Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşma, İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda görülecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Deniz Göktaş 12 yıla kadar hapis istemiyle bugün İstanbul'da hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
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