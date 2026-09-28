'Ölü Deniz' davasında ilk duruşma: Deniz Göktaş 88 gün sonra salonda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Ölü Deniz' davasında ilk duruşma: Deniz Göktaş 88 gün sonra salonda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
\'Ölü Deniz\' davasında ilk duruşma: Deniz Göktaş 88 gün sonra salonda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle yargılanan komedyen Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından mahkeme salonuna getirildi. Göktaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlamalarıyla 12 yıl 2 aya kadar hapis isteniyor. Duruşma nedeniyle adliyeye giriş kısıtlandı, salon önünde çevik kuvvet bekledi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle üç ayrı suçtan 12 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Göktaş 88 gündür tutuklu bulunuyor.

12 YIL 2 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Deniz Göktaş'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği gösterideki sözleri nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı. 

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk duruşması, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda yapılıyor.

Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Deniz Göktaş, duruşma salonunda hazır bulundu. 

ADLİYE GİRİŞİNDE KISITLAMA

Duruşma öncesinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinden itibaren adliyeye yalnızca çalışanlar, basın kartı sahibi gazeteciler ve duruşması bulunan kişiler alındı.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE ÇEVİK KUVVET BEKLEDİ

Adliye binasında da güvenlik önlemleri artırıldı. Duruşma salonu önünde Çevik Kuvvet ekipleri bekledi. Duruşmayı izlemek isteyenler, duruşma başlamadan önce salona alınmadı.

Kaynak: ANKA
İstanbulMahkemeMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:26:13. #7.12#
SON DAKİKA: 'Ölü Deniz' davasında ilk duruşma: Deniz Göktaş 88 gün sonra salonda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei