\'Ölü Deniz\' davasında ilk duruşma: Deniz Göktaş 88 gün sonra salonda

Komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle üç ayrı suçtan 12 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Göktaş 88 gündür tutuklu bulunuyor.

12 YIL 2 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Deniz Göktaş'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği gösterideki sözleri nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk duruşması, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda yapılıyor.

Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Deniz Göktaş, duruşma salonunda hazır bulundu.

ADLİYE GİRİŞİNDE KISITLAMA

Duruşma öncesinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinden itibaren adliyeye yalnızca çalışanlar, basın kartı sahibi gazeteciler ve duruşması bulunan kişiler alındı.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE ÇEVİK KUVVET BEKLEDİ

Adliye binasında da güvenlik önlemleri artırıldı. Duruşma salonu önünde Çevik Kuvvet ekipleri bekledi. Duruşmayı izlemek isteyenler, duruşma başlamadan önce salona alınmadı.