Deniz Kurdu 2 Tatbikatı Tanıtıldı

'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü' (SGG) kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü' (SGG) kapsamında TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU: DÜNYADA EN FAZLA İHA SİHA'YA SAHİP OLAN KUVVETİZ

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bugün yapmış olduğu 'Deniz Kurdu 2' tatbikatına Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak, helikopter desteğinde bulunduklarını söyleyerek, "Bugün gerçekten başarılı bir tatbikatı izlemekteyiz. Bu tatbikatı izlerken TB3 dünyada ilk olması son derece güzel bir olay. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak, dünyada belki en fazla İHA ve SİHA'ya sahip olan bir kuvvetiz. Dünyada SİHA kullanım ve yönetimde ve teknolojide birinci sırada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Diğer yandan ASELSAN ile elektronik harp dünyasında da dünyada bir numara olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

ORGENERAL KADIOĞLU: BU BAŞARILARA ŞAHİT OLMAK KIVANÇ VERİYOR

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak tatbikatta bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Bu başarılara şahit olmak bize kıvanç veriyor. Hava kuvvetleri olarak geleceğin insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek kullanımına doğru evrildiği, daha sonra ise daha farklı olarak tamamen belki de insansız hava araçlarının domine edeceği bir hava gücü yapılanmasına doğru şekilleneceğini hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ORAMİRAL TATLIOĞLU: TB3'LER PEK ÇOK YENİ DOKTRİNİ HAYATA GEÇİRMİŞ OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kurdu 2 tatbikatına 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin katıldığını söyleyerek, " Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra etmekteyiz. Bu tatbikatın en önemli iki hususu, yerli ve milli olarak yapmış olduğumuz Atmaca Güdüm Mermimizin atışı ve bugün icra ettiğimiz gemimizden iniş kalkış yapan TB3'lerle fiili hedefe yapmış olduğumuz atıştı. TB3'ler sadece gemide konuşlanmakla kalmadı, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri deniz muharebesinde yeni bir çağın kapılarını açtı. TB3'ler deniz muharebesini değiştirdi. Pek çok yeni doktrini hayata geçirmiş oldu. Bu nedenle bugün yapılan eğitimlerden dolayı Türk Deniz Kuvvetleri olarak mutluyuz, gururluyuz ve Türk savunma sanayimizin geldiği bu noktada övünç duyuyoruz" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: TB3 UÇAĞIMIZDAN SALVO MÜHİMMAT ATIŞI YAPILDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tarihi bir güne canlı bir şekilde ortak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türk savunma sanayi artık geliştirdiği ürünlerle, yüksek teknolojik çözümlerle dünyada, savaş alanında, harekat alanında doktrinleri değiştiren ekipmanlar geliştirmeye başladı. Bugün de TB3 uçağımızdan salvo mühimmat atışı yaptı. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha dün gerçekleşen savunma sanayii icra kurulunda da yeni projeler karara bağlandı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği kurulda yeni kararlar alındı. Buna göre, milli denizaltımızın başlangıç kararı alındı ve TF2000 muhribimizin yine başlanma kararı alındı. Savunma sanayi genç ve üretken nüfusuyla birlikte kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını en kısa ve sahada en üstünlük sağlayacak şekilde yerine getirmek üzere azimle çalışıyor" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: ÜLKEMİN MÜHENDİS EVLADI OLARAK GURUR DUYUYORUM

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise büyük bir takım oyunu gördüklerini belirterek, "Türk SİHA'ları dünyada muharebe paradigmasını değiştirdi. Türk Kara Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'lar, dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşın kahramanları oldular. Bugün ise denizlerimizde benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Deniz Muharebesi'nde Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ben de bu memleketin bir mühendis evladı olarak bu gurur anına, yıllardır süren çalışmanın meyvelerine burada tanıklık etmekle büyük bir mutluluk duyduğumu ifade edebilirim. Bayraktar TB3, lastiğinden balatasına, motorundan elektro-optik sistemine, içindeki milyonlarca satır yazılımından yapay zeka bilgisayarlarına, üzerindeki buz kırıcılardan gövdesine, yerdeki otomatik inişine destek olan yedekli sistemlerinden, data linklerine kadar, yani haberleşme cihazlarına kadar tümüyle Türk mühendislerinin eseri. Milli SİHA'larımız, dünyada yakaladığı başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan yakın sinerjiye, adeta sırt sırta vermiş olduğu mücadeleye borçlu. Yani yıllarca ekibimizle birlikte ben de mühendis arkadaşlarımla birlikte Güneydoğu da üs bölgelerinde oradan gelen ihtiyaçları en hızlı şekilde mühendisler olarak, teknik ekipler olarak karşılamak üzere çalıştık. Türkiye dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Elbette bu alanda Türk Silahlı Kuvvetleri de SİHA'ları en etkin biçimde kullanma açısından baktığımızda, dünyanın en ileri kuvveti, kara kuvvetleri dünyada SİHA'larla kazanılmış ilk savaşı kazandı. Deniz Kuvvetlerimizin ve Hava Kuvvetlerimizin de benzer şekilde dünyada bu dönüşümün öncüleri olduğunu görüyoruz. Ben ülkem adına bu ülkenin bir mühendisi evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Semih ERSÖZLER-Tolga YILDIRIM-Mehmet YILMAZ/ANTALYA,