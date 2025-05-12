Denizde Hıdırellez Dilekleri ve Plastik Atıklar

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyelerinin yaptığı dalışta, deniz dibinde plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dilekleri ve bozuk paralar görüntülendi. Kağıtlara yazılanlar arasında ev, otomobil, aşk dilekleri öne çıktı.

AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim ve temizlik için Antalya'nın farklı noktalarına dalışlar gerçekleştiriyor. Dalış yaptıkları noktalarda görüntü alan ekip, su altını kirleten çok sayıda nesneyle de karşılaşıyor. Geçen günlerde eğitim için Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan ekip, su altında 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin denize attığı dilekleri gördü. Dileklerin bazılarının plastik poşetlerde, kurdeleyle sarılı veya keselere sarılarak atıldığı görüldü. Açıkta bulunan kağıtlarda ise daha çok ev, araba, aşk dilekleri olduğu görüldü.

DENİZE ATILAN YÜZLERCE KAĞIT

Dalış yapan ekipte bulunan Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, "Konyaaltı'nda rutin eğitim dalışlarımızdan birini hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Su altında Hıdırellez nedeniyle denize atılan yüzlerce kağıt gördük. Kağıtlarda genelde ev, araba üzerine dilekler vardı. Hatta birisi kadın resmi çizerek denize atmış. Bunu görünce çok şaşırdım. Otomobil isteyen hatta marka, model belirterek isteyen çok olmuş. Dilek kağıtlarını toplamadık" dedi.

Su altında yüzlerce kağıt görünce çok şaşırdığını belirten Çeltik, "Dileklerini plastik poşetlere koyanlar, kurdeleye sarıp, keselerin içerisine koyarak atanlar olmuş. Hıdırellez için dileklerin çoğu plastik poşetlerle denize atılmış. Bu tür atıklar deniz ekosistemine de zarar veriyor. Çok sayıda plastik atık da suyun altında, gözümüzün önündeydi. Denizdeki bu atıklar ekosistem açısından çok zararlı ve birçok canlının ölümüne neden oluyor" diye konuştu.