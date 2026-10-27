Denizli Çardak Havalimanı'nda Kaymakam Deniz katılımıyla güvenlik tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Denizli Çardak Havalimanı'nda Kaymakam Deniz katılımıyla güvenlik tatbikatı yapıldı

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Denizli Çardak Havalimanı\'nda Kaymakam Deniz katılımıyla güvenlik tatbikatı yapıldı
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Çardak Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin etkinliğini artırmak için Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta dedektör köpeğiyle şüpheli valiz arandı, şüpheli kişi yakalama uygulandı; ardından Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Denizli Çardak Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in katılımıyla, Denizli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği koordinesinde düzenlenen tatbikatta, dedektör köpeğiyle şüpheli valiz araması ve şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik uygulamalar yapıldı.

Tatbikatla havalimanındaki müdahale kapasitesinin ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Tatbikatın ardından, havalimanında alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Kaynak: AA
ÇardakGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Çardak Havalimanı'nda Kaymakam Deniz katılımıyla güvenlik tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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