11:58 •
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
11:53 • •
Denizli'de 8-18 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 80 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 80 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika