Denizli\'de Dolandırıcılara Operasyon

Denizli'de bir kişiyi yaklaşık 4,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde yaşayan E.Ç'yi telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kamu görevlisi olduklarına inandırdıkları E.Ç'nin yaklaşık 4 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ve parasını aldıkları belirlendi.

JASAT ekiplerinin kapsamlı araştırmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen 8 zanlının yakalanması amacıyla Denizli merkezli İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.